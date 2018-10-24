Минтранс готовит запуск единой системы продажи билетов на ж/д транспорт

Правительство требует единой системы продажи билетов на железнодорожный транспорт. Расходы на ее внедрение и пять лет эксплуатации составят, предположительно, 254 миллиона крон (10,2 миллиона евро).
Введение системы единого билета будет обязательно для всех компаний, которые осуществляют перевозку на основе государственного или краевого заказа. Соответствующую поправку к закону о железнодорожном транспорте в среду одобрило правительство.
Согласно поправке, на чешские железнодорожные пути получат доступ не только отечественные, но и иностранные компании, вне зависимости от того, есть ли у них представительство в Чешской Республике или нет. Достаточно будет иметь регистрацию в любой из стран Евросоюза.
Единая система продажи билетов должна начать работать до 2020 года. Ее разработкой занялась государственная компания Cendis.