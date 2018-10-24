Минтранс готовит запуск единой системы продажи билетов на ж/д транспорт

Введение системы единого билета будет обязательно для всех компаний, которые осуществляют перевозку на основе государственного или краевого заказа. Соответствующую поправку к закону о железнодорожном транспорте в среду одобрило правительство.

Согласно поправке, на чешские железнодорожные пути получат доступ не только отечественные, но и иностранные компании, вне зависимости от того, есть ли у них представительство в Чешской Республике или нет. Достаточно будет иметь регистрацию в любой из стран Евросоюза.

Единая система продажи билетов должна начать работать до 2020 года. Ее разработкой занялась государственная компания Cendis.