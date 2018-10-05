Министр торговли Марта Новакова: «Чехия заинтересована в сохранении экономических связей с Россией»

Катерина Айзпурвит
05-10-2018
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В ходе Международной выставки машиностроения MSV, проходившей с 1 по 5 октября 2018 г. в Брно, глава промышленного ведомства Чехии Марта Новакова провела встречу с заместителем министра промышленности и торговли России Георгием Каламановым и представителями Свердловской, Ульяновской и Нижегородской областей.

министр промышленности Чехии Марта Новакова, фото: ЧТК / Вацлав Шалекминистр промышленности Чехии Марта Новакова, фото: ЧТК / Вацлав Шалек «Мы серьезно заинтересованы в сохранении экономических связей между чешскими предприятиями и их российскими партнерами. Несмотря на санкции, которые продолжают действовать с обеих сторон, с моей точки зрения, необходимо продолжать взаимный диалог, сохраняя возможность двусторонней экономической деятельности», – подчеркнула в ходе встречи министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

Также глава чешского ведомства положительно оценила проведение регулярных заседаний чешско-российской Международной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. «Я высоко ценю тот факт, что эта платформа возобновила свою работу, и верю, что это даст конкретные результаты и принесет пользу обеим странами», – добавила Марта Новакова. Сотрудничество на региональном уровне является для чешской и российской стороны одним из важных параметров, указала министр.

В выставочном комплексе Брно Марта Новакова побывала на мероприятии Business Day Российской Федерации. «Широкое участие российских компаний показывает, что, несмотря на сложную международную обстановку, промышленное сотрудничество остается важным для обеих наших стран. Я очень рада, что Россия проявила такой интерес к презентации своей продукции именно у нас, в Чешской Республике, на юбилейной 60-й Международной выставке машиностроения в Брно», – подчеркнула глава чешского ведомства.

За первые семь месяцев текущего года объем двусторонней торговли между Чешской Республикой и Российской Федерацией увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В долларовом эквиваленте рост составил 10,2 %. Экспорт из Чехии в Россию увеличился на 20,2 %.

Катерина Айзпурвит
05-10-2018
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