Министр финансов ЧР: государству следует выкупить «Чешские авиалинии»

Ранее глава кабинета Андрей Бабиш и министр промышленности и торговли Карел Гавличек признали возможным приобретение государством доли в авиакомпании в случае, если в результате пандемии коронавируса национальный перевозчик окажется в тяжелой экономической ситуации.

Алена Шиллерова ожидает, что Минпрома подготовит анализ ситуации в стратегических компаниях страны, несущих убытки в связи с введением карантина. Андрей Бабиш, со своей стороны, подчеркнул, что было бы лучше выкупить «Чешские авиалинии», которые входят в холдинг Smartwings, миноритарным владельцем которого является китайская компания Citic Group.

Говоря о будущей стратегии выхода из тяжелого экономического положения, обусловленного мерами по борьбе с распространением Covid-19, министр финансов Алена Шиллерова положительно оценила способ, избранный Центробанком США. В период кризиса американский Национальный банк вошел долевым участием в стратегические предприятия страны и позже продал свои доли.