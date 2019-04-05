Минфин предлагает повысить потребительский налог на сигареты, aлкоголь и игорный бизнес

"Чехи будут покупать сигареты в соседних странах"

Предлагаемый рост ставки потребительского налога, по мнению компании Japan Tobacco International (JTI), «является экстремальным и безпрецедентным и может привести к дестабилизации рынка. JTI поддерживает постепенное повышение потребительского налога, а не скачкообразное. Скачкообразное повышение цен будет способствовать усилению черного рынка и росту продаж табачных изделий в соседних странах, где они уже сегодня продаются дешевле, чем в Чехии», – сообщил в реакции на планы Минфина пресс-секретарь JTI Иржи Гауптманн.

Ставка потребительского налога на табак должна повыситься на 224 кроны до 2460 крон за один килограмм табака, включая табак для нагревания. Минимальный потребительский налог на одну сигарету после вступления новых правил в силу должен составить 2,9 кроны, в настоящее время его размер 2,63 кроны.

Минфин также предполагает, что возможное повышение стоимости табачных изделий обернется умеренным снижением на них потребительского спроса.

Каков опыт соседней Германии?

Гауптманн предлагает проанализировать опыт соседней Германии, где потребительский налог резко повысился с 2002 по 2005 гг.

"В расчете на одну пачку сигарет с 1,90 eвро (49,40 крон) до 2,80 eвро, то есть на 50%. Финансовые поступления государства увеличились лишь на 4 %, однако объемы черного рынка с 7 % повысились до 20% от всего объема табачного рынка. Ситуация в Германии не улучшилась до сих пор, объем продукции, проданной по нелегальным каналам, составляет 18 % от общего объема",

- предупредил пресс-секретарь JTI Иржи Гауптманн.