Минфин: объем средств на финансовом рынке Чехии растет

Согласно докладу, составленному Министерством финансов по итогам 2018 года, 69 процентов от указанной суммы представляют вклады в банках и сберкассах, которые за прошлый год увеличились на 6,6 процента, достигнув отметки 4,4 триллиона крон. Наибольший прирост показали вклады в пенсионные фонды.

Увеличивается также общая сумма сбережений граждан. По данным за 2018 год, она превысила 3,72 триллиона крон. Задолженность чешских семей за указанный период времени достигла 1,7 триллиона крон. Наибольшая доля (73 процента) приходится на жилищное кредитование.

Соотношение вкладов и займов отечественных банков за прошлый год сократился до 134,5 процента, что в сравнении с другими европейскими государствами указывает на меньшую зависимость от других источников финансирования.