Милош Земан везет в Китай делегацию из 60 чешских бизнесменов

Днем раньше глава Чехии встретится в ходе торжественного ужина с представителями других стран. В целом в Поднебесную съедутся около 15 глав государств. Некоторых из них, равно как и Земана, примет председатель КНР Си Цзиньпин, информировала в понедельник, 29 октября, газета Hospodářské noviny.

Билатеральные переговоры с председателем КНР

Си Цзиньпин, предположительно, посетит чешский павильон на выставке, куда прибудет также Милош Земан, после чего политики, которые встречались в общей сложности уже шесть раз, проведут двусторонние переговоры. На встречу выделено около одного часа.

Чешский президент намерен, помимо прочего, поддержать чешских предпринимателей, которые заинтересованы в сотрудничестве с китайской стороной. В делегацию, сопровождающую Милоша Земана, войдут свыше 60 бизнесменов, среди них представители таких холдингов и компаний как PPF, Škoda, Sotio, Kiwi. Некоторые из них заключат во вторник на шанхайской выставке контракты и подпишут меморандумы о сотрудничестве с китайскими партнерами.

Наряду с президентом ЧР в Китай отправляются четверо министров нынешнего правительства. Министрр промышленности и торговли Марта Новакова откроет в Китае региональный филиал государственного агентства по поддержке чешского экспорта CzechInvest. Глава ведомства сельского хозяйства Мирослав Томан будет стремиться упростить процедуру допуска мясной, молочной и другой чешской продукции, включая солод, к экспорту в Китай. В составе делегации будут также присутствовать глава чешской дипломатии Томаш Петршичек и министр траснпорта Дан Тёк.