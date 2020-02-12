Милош Земан подписал закон, препятствующий двойному налогообложению между Чехией и Тайванем

О скрепелении закона подписью главы государства в среду, 12 февраля, информировал пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек. Законопроект является результатом договоренности, достигнутой в декабре 2017 года. Правительство ЧР ожидает, что меры, аналочные чешским, примет со своей стороны также Тайвань.

Доходы чешских компаний и лиц, связанные с Тайванем, в настоящее время облагаются налогом вне зависимости от того, что фирмам приходится платить налоги также в тайваньской провинции. Наблюдатели ранее напомнили о том, что объемы инвестиций Тайваня в чешскую экономику намного превышают инвестиции материкового Китая.

Тайвань намеревался посетить недавно умеший председатель чешского Сената Ярослав Кубера. Президент Земан в связи с данными планами констатировал, что "такой визит - не в экономических интересах Чешской Республики".