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Милош Земан подписал закон, препятствующий двойному налогообложению между Чехией и Тайванем

Лорета Вашкова
12-02-2020
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Закон, препятствующий двойному налогообложению между Чешской Республикой и Тайванем, был подписан президентом ЧР Милошом Земаном. Законодательная норма в данном случае принята вместо договора об избежании двойного налогообложения, так как официально Чехия не признает независимость Тайваня, считая его составной частью единого государства. Чешская Республика, как и подавляющее большинство стран мира, разделяет позицию «политики одного Китая».

Фото: Alan Wu, Flickr, CC BY-SA 2.0Фото: Alan Wu, Flickr, CC BY-SA 2.0

О скрепелении закона подписью главы государства в среду, 12 февраля, информировал пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек. Законопроект является результатом договоренности, достигнутой в декабре 2017 года. Правительство ЧР ожидает, что меры, аналочные чешским, примет со своей стороны также Тайвань.

Доходы чешских компаний и лиц, связанные с Тайванем, в настоящее время облагаются налогом вне зависимости от того, что фирмам приходится платить налоги также в тайваньской провинции. Наблюдатели ранее напомнили о том, что объемы инвестиций Тайваня в чешскую экономику намного превышают инвестиции материкового Китая.

Тайвань намеревался посетить недавно умеший председатель чешского Сената Ярослав Кубера. Президент Земан в связи с данными планами констатировал, что "такой визит - не в экономических интересах Чешской Республики".

Лорета Вашкова
12-02-2020
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