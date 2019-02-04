Миллиард крон для стартапов

Финансирование молодых компаний разделено на два этапа, что должно гарантировать эффективность использования средств. Чтобы получить вторую части денег получатели должны будут при участии менеджеров фонда пройти периодом так называемой «акселерации проекта». Министр промышленности Чехии Милан Ржепка ожидает, что каждая вложенная seed-фондом крона будет сопровождаться 1,5 кроны привлеченных стартапом внешних инвестиций.

Проект, однако, подвергся критике со стороны специалистов, непосредственно занимающихся стартапами. «Спрос на seed-фонды не столь высок. Компании в большинстве случаев способны найти деньги самостоятельно», – комментирует Карел Гавличек, руководитель Ассоциации малых и средних фирм. Карел Пубал из консультационной фирмы PwC опасается недостатка жизнеспособных проектов, которые могли бы вписаться в предлагаемую систему финансовой поддержки.