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Микротелефон: чешская версия

Тимур Кашапов
10-10-2019
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Чешская компания Zoxcall сообщила о приеме предварительных заказов на свой новый мобильный телефон Zoxcall FF+. Главная особенность Zoxcall FF+ – отсутствие дисплея и миниатюрные размеры (82 × 46 × 3,5 мм). Телефон предназначен исключительно для совершения звонков.

Фото: ZoxcallФото: Zoxcall

FF+ является усовершенствованной моделью Zoxcall FF, у которого не было слота для классической SIM-карты, и пользователь мог пользоваться исключительно ее электронным аналогом eSIM. В новом FF+, напротив, предусмотрена установка nanoSIM-карты. Размер Zoxcall FF+ сравним с обычной кредитной картой, а вес составляет 16 г. Несмотря на это, устройство может проработать один час в режиме разговора и 24 часа в режиме ожидания.

«После моделей T4 и FF, разработанных в первую очередь для клиентов из категории B2B, мы запускаем первое устройство для конечных пользователей. Я думаю, что нам удалось найти и предложить то, что еще никогда не было представлено на рынке», - отметил глава компании Zoxcallu Ота Калаб.

Цена нового чешского телефона составляет 990 крон. Одновременно с телефоном возможно приобрести чехол различных оттенков стоимостью 200 крон. Как ожидается, первые телефоны Zoxcall FF+ будут переданы покупателям в середине октября.

Тимур Кашапов
10-10-2019
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