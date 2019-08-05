Между Чехией и Украиной появятся новые авиамаршруты

Первый борт Boeing 737-800, вмещающий 189 пассажиров, должен прибыть в аэропорт Пардубице 22 октября. Компания SkyUp планирует осуществлять полеты круглый год. Пардубице, город в 95 км от Праги, с украинской столицей свяжет регулярный рейс, который будет осуществляться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщает директор аэропорта Пардубице Гана Шмейкалова, самолеты будут прибывать в киевский международный аэропорт «Борисполь». «Мы ожидаем, что этим авиамаршрутом в обоих направлениях воспользуется до пятидесяти тысяч пассажиров в год. Мы исходим их того, что рейс между Пардубице и Киевом будет проходить три раза в неделю при средней загруженности самолета в 150 пассажиров. Если все пойдет успешно, то с декабря 2019 года прибавится еще один рейс, так что общее количество увеличится до четырех», – объясняет глава пардубицкого аэропорта.

Аэропорт Пардубице ожидает, что, помимо украинцев, постоянно проживающих в Чехии, новым рейсом будут пользоваться бизнесмены и туристы.

Авиаперелеты SkyUp между Харьковом и Прагой и Львовом и Прагой будут с осени 2019 года осуществляться по четвергам и воскресеньям.