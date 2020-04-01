Мэрия Праги: реконструкцию Вацлавской площади лучше не откладывать

Градоначальники стремятся решить проблемы с последними торговцами, которые, не имея с 2016 года соответствующего договора об аренде, должны покинуть киоски. Они, тем не менее, игнорируют призыв со стороны мэрии.

Реконструкция обойдется в примерно 326,6 млн крон. Перепланировка предполагает расширение пешеходной зоны и сужение проезда для проезда автомобилей. Ранее также сообщалось о планах орошения зеленых насаждений с помощью системы автополива. Центральная площадь, изначально носившая название Конный рынок, а позже Святовацлавская, появилась на основе указа короля Карла IV.

Вацлавак, как ее сокращенно называют местные жители, является одной из главных достопримечательностей чешской столицы и связан с самыми значимыми событиями чехословацкой и чешской истории. Здесь же, как и на Староместской площади, проходят красочные рождественские и пасхальные ярмарки, привлекающие в Прагу миллионы туристов со всех концов мира.

Реконструция осуществится на основе проекта студии Cigler Marani Architects, предложенной еще в 2005 году. В будущем запланирована перепланировка и в верхней части в Вацлавской площади, на которую должны вернуться трамваи.

Все мы прекрасно осознаем серьезность ситуации вокруг коронавируса, однако, с другой стороны, хотим помочь экономике и начать действовать. Определенную проблему представляет изменение режима работы учреждений, как и невозможность личных встреч с чиновниками, поэтому возможна некоторая задержка начала работ. Мэрия, тем не менее, поставила перед собой цель начать реконструкцию еще в апреле, пояснил Гофман.