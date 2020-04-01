Мэрия Праги: реконструкцию Вацлавской площади лучше не откладывать

Несмотря на проблемы и неудобства, возникшие в связи с рааспространением коронавируса, пражская мэрия планирует начать в апреле реконструкцию нижней части Вацлавской площади, общая протяженность которой составляет без малого 700 м, ширина около 60 м. На данном этапе планируются работы от станции метро Мустек до пересечения улиц Водичкова и Индржишска, сообщил ČTK пресс-секретарь администрации Праги Вит Гофман. Передача площадки компании Hochtief началась еще на прошлой неделе.
Градоначальники стремятся решить проблемы с последними торговцами, которые, не имея с 2016 года соответствующего договора об аренде, должны покинуть киоски. Они, тем не менее, игнорируют призыв со стороны мэрии.
Реконструкция обойдется в примерно 326,6 млн крон. Перепланировка предполагает расширение пешеходной зоны и сужение проезда для проезда автомобилей. Ранее также сообщалось о планах орошения зеленых насаждений с помощью системы автополива. Центральная площадь, изначально носившая название Конный рынок, а позже Святовацлавская, появилась на основе указа короля Карла IV.
Вацлавак, как ее сокращенно называют местные жители, является одной из главных достопримечательностей чешской столицы и связан с самыми значимыми событиями чехословацкой и чешской истории. Здесь же, как и на Староместской площади, проходят красочные рождественские и пасхальные ярмарки, привлекающие в Прагу миллионы туристов со всех концов мира.
Реконструция осуществится на основе проекта студии Cigler Marani Architects, предложенной еще в 2005 году. В будущем запланирована перепланировка и в верхней части в Вацлавской площади, на которую должны вернуться трамваи.
Все мы прекрасно осознаем серьезность ситуации вокруг коронавируса, однако, с другой стороны, хотим помочь экономике и начать действовать. Определенную проблему представляет изменение режима работы учреждений, как и невозможность личных встреч с чиновниками, поэтому возможна некоторая задержка начала работ. Мэрия, тем не менее, поставила перед собой цель начать реконструкцию еще в апреле, пояснил Гофман.