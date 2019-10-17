Marlenka: «сладкий» бизнес

«В настоящее время спрос на нашу продукцию превышает предложение, и существующих мощностей уже не хватает, в связи с чем и было принято решение о строительстве нового цеха, который будет расположен рядом с действующим заводом», - сообщил Ншан Аветисян, представитель компании Marlenka.

По его словам, компания уже занимается поиском подходящего земельного участка. «Нам нужен участок площадью не менее 50 тыс. квадратных метров», - пояснил Аветисян, но не назвал сумму, которую компания собирается вложить в новый производственный объект. «Основная действующая фабрика обошлась нам более чем в миллиард крон, и ежегодно мы инвестируем в ее развитие около 120 млн. При планировании нового завода мы оперируем подобными цифрами», - указал представитель Marlenka.

По информации издания Hospodářské noviny, Marlenka также планирует выйти на новые для себя рынки безглютеновой и безлактозной выпечки и напитков. Предполагается, что продажи холодного чая с медом и холодного кофе начнутся в начале 2020 года.

Напомним, основателем Marlenka является чешский предприниматель армянского происхождения Геворг Аветисян. Самый известный продукт компании – медовый торт Marlenka, который изготавливается по старинному армянскому рецепту и поставляется более чем в 40 стран мира.