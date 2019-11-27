Ловись рыбка, но кто тебя будет есть?

Затраты на нее должны быть сопоставимы со средствами, ранее потраченными на компанию «Рыба домашняя» (Ryba domácí), которая обошлась государству в 178 миллионов крон (почти 7 млн евро). 150 миллионов из них были выделены из европейских фондов.

"Потребление рыбы у нас действительно намного ниже средних показателей в странах Евросоюза", - сообщил представитель чешского Объединения рыболовов Maртин Урбанек.

Насколько эффективной оказалась предыдущая рекламная компания? Как сообщают представители рыбной отрасли, потребление пресноводных рыб, в Чехии называемых «сладководными», повысилось всего лишь с 1,29 кг до 1,43 килограммов в год. По большей части, речь идет о карпе, на долю которого приходится 85% всей пресноводной отечественной продукции.

«Рыбу домашнюю» критиковало Верховное управление по контролю

Кампанию «Рыба домашняя» подвергло критике Верховное управление по контролю, которое считает ее чересчур и неоправданно затратной. В ее рамках проходило тринадцать масштабных мероприятий, призванных повысить интерес к потреблению рыбных продуктов, в том числе кулинарное шоу, а также 39 небольших акций при вылове рыбы.

В настоящее время в стране также проходит компания «Рыбу на тарелку» (Ryba na talíř), нацеленная на повышение потребление рыбы. Тем не менее, некоторые категории покупателей жалуются также на то, что стоимость охлажденной рыбы вновь подскочила, поэтому они не могут позволить себе полакомиться рыбой, когда им вздумается. Однако аналитики отмечают, что цена зависит отнюдь не только от рыбаков, так как товар проходит через торговые сети. Больше всего пресноводной рыбы, в основном карпа, чехи потребляют на Рождество. В прошлом году в Чехии выловили 18,5 тонн карпа.