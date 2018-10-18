Локомотивы роста

В частности, венгерский перевозчик Magyar Vasúti Áruszállító (MVÁ), подал заявку на поставку дизель-электрического локомотива EffiShunter 1600, а с итальянским перевозчиком Rail Traction Company (RTC) был заключен контракт на поставку двух локомотивов EffiShunter 1000. Их поставка запланирована на вторую половину 2019-го года.

Фирма RTC, занимающаяся грузовыми перевозками, прежде всего, через Бреннерский перевал, будет использовать машины для работы на магистралях и для маневровой работы. «Это будут действительно нелегкие условия, и мы рады, что фирма выбрала именно наши локомотивы», - заявил Ярослав Плгак, коммерческий директор CZ LOKO.

«Основой успешного экспорта является конкурентоспособное изделие, дополненное услугами, и продаваемое по интересной цене. И это мы предлагаем. Это делает нас все более сильным игроком на рынке маневровых локомотивов. Это также было заметно на ярмарке InnoTrans, где мы зафиксировали чрезвычайно большой интерес существующих и потенциальных клиентов к локомотиву типа EffiShunter 1000», - добавил Ярослав Плгак.

EffiShunter 1000 является флагманом производства CZ LOKO. Мощность дизель-электрического локомотива EffiShunter 1000 составляет 895 kW, максимальная скорость доcтигает 100 километров в час. В комплекс оснащения входит цифровая система управления, online диагностики и GPS мониторинга. Комплектация может быть расширена, например, дистанционным управлением, автоматической сцепкой или автоматом регулировки скорости.

