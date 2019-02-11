Квартиры строятся, цены на них растут

На втором месте после столицы по темпам роста оказался Центрально-Чешский край, где в 2017 году было построено 5 500 новых квартир. Следом идет Моравско-Силезский край – 2 261 квартира. На противоположном конце шкалы находится Карловарский край, где было сдано в эксплуатацию всего 375 новых квартир. В Праге строят преимущественно именно квартиры во многоквартирных домах, а на долю семейных коттеджей приходится лишь 10% рынка первичного жилья чешской столицы.

Средняя площадь новой квартиры в стране составляет 73 м2. При этом в Праге, где цены выше, чем в регионах, показатель на десять «квадратов» ниже. А, например, в Либерецком крае площадь среднестатистической новой квартиры достигает 87 м2.

Средняя площадь новой квартиры в Чехии – 73 м2; в Праге – 63 м2

Согласно статистике Нацбанка, в 2017 году цены на недвижимость в Чехии росли быстрее, чем в других странах Евросоюза. В среднем рост составил 16%. В прошлом году, по данным Евростата, в межгодовом сравнении подорожание несколько замедлилось — до 9%.

По данным компании Deloitte, в 2018 году несколько снизились цены на недвижимость в таких городах как Градец Кралове, Злин и Иглава. В Праге и Брно стоимость жилья в прошлом году вновь выросла.

Согласно официальной статистике, население Праги ежегодно увеличивается на 10–12 тысяч новых жителей. На деле прирост населения идет еще более быстрыми темпами, поскольку статистика не учитывает тех, кто не регистрирует адрес в столице как свое место жительства, студентов и т.д.