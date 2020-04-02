Kurzarbeit: спасательный круг для чешского бизнеса

Kurzarbeit – это режим работы, при котором производственный процесс на предприятии или в его отдельных подразделениях сокращается или полностью прерывается на определенное время, а часть трудового коллектива переходит на режим неполной трудовой недели или полного отсутствия на рабочем месте.

По предложению министра труда Яны Малачовой, одобренном правительством ЧР 30 апреля, работники продолжат состоять в штате предприятий, но будут получать не полноценную зарплату, а пособие, величина которого составит 80 или 60% супергрубой зарплаты (зарплата с учетом грубой зарплаты плюс отчисления, производимые работодателем, и налог).

На 80% (не более 39 тыс. крон) смогут претендовать сотрудники тех компаний, которые были вынуждены закрыться вследствие принятия ограничивающих мер правительства, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. 60% (не более 29 тыс. крон) причитается сотрудникам тех фирм или предприятий, функционирование которых было ограничено из-за сокращения спроса, проблем с поставками сырья или недостатка сотрудников.

Ожидается, что пособия будут выплачиваться в период с 12 марта, как минимум, до конца апреля. По предварительным данным Минтруда, кризисный kurzarbeit обойдется бюджету примерно в 30 млрд крон (около 1,1 млрд евро).

Сотрудники компаний не должны подавать заявлений для получения денег – все оформляется владельцем бизнеса, который и выплачивает «пособия». Работодатели смогут обращаться за компенсацией данных расходов в бюро по трудоустройству начиная с 6 апреля, деньги будут переведены на счет в течение нескольких дней. Поддержка не облагается налогами, но учитывается при вычислении размера налоговой ставки за год. Больничный во время вынужденного простоя оплачивается на условиях нормальной занятости.

Специалисты и бизнесмены приветствуют утверждение кризисного kurzarbeit. По их мнению, данный режим позволит сохранить рабочее место, а срок нахождения в состоянии сокращенного дня не выпадет из стажа сотрудника. Даже если дела фирмы пойдут хуже предполагаемого и в будущем работника уволят, то у него сохранится полный объем социальной защиты, как и в случае обычного сокращения.

Кроме того, введение Kurzarbeit для государства выгоднее, чем рост безработицы. Выплачивать часть зарплаты состоящим в штате трудящимся дешевле, чем содержать «настоящих» безработных.

Впрочем, система не лишена недостатков. В частности, представители профсоюзов утверждают, что государственная субсидия недостаточно велика, чтобы помочь сотрудникам в отраслях с низкой заработной платой, таких как гостиничный и ресторанный бизнес. С ними не согласен аналитик Маркус Хельфен, который утверждает, что нынешний кризис демонстрирует достоинства таких программ, как kurzarbeit.

«Кратковременная работа позволяет компаниям выдержать кризисы, которые случились не по их ошибке, и очень быстро возобновить работу, как только ситуация улучшится. Эта модель получила всеобщее признание ученых и зарекомендовала себя с самой положительной стороны», - отметил Хельфен.