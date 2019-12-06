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Куртки фирмы Moira проходят тестирование в Афганистане

Эва Туречкова
06-12-2019
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Чешская текстильная фабрика Moira, производитель термобелья, создала вместе с компанией 4MSystem зимнюю водонепроницаемую куртку с системой удаления влаги для военнослужащих и полицейских.

Фото: Archiv Veletrhy BrnoФото: Archiv Veletrhy Brno

Куртка, которую можно надевать также под бронежилет, была представлена на международной выставке в Нюрнберге и в рамках экспозиции фирмы на показе IDET в Брно. В настоящее время ее тестируют чешские военнослужащие в Афганистане и сотрудники Полиции ЧР.

Фирма предлагает коллекцию спецодежды также для пожарных, спасателей и охотников. За первые три квартала текущего года оборот компании превысил 50 миллионов крон.

Завод компании в Страконице ежегодно выпускает также сотни тысяч единиц утепленного и термобелья. Прибыль компании составляет около 100 млн крон. Десятая часть продукции идет на экспорт.

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