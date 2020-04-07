Архив передач

Крупнейшие производители биотоплива в ЧР перешли на изготовление дезинфекции

Ирина Ручкина
07-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Две крупные чешские компании буквально в течение недели сменили специализацию. В то время как в середине марта они еще специализировались исключительно на биотопливе, в начале апреля заводы стали выпускать специальный спирт для дезинфекции Anti-Covid. Объем производства настолько велик, что эти две компании практически полностью покрывают внутренний спрос Чешской Республики.

Фото: Kreuz_und_Quer / Pixabay CC0Фото: Kreuz_und_Quer / Pixabay CC0

«В течение недели нам удалось получить все необходимые разрешения на производство дезинфекции от трех министерств и таможенников. Теперь мы можем выпускать 1,8 миллиона литров в неделю. Спрос велик, рынок дезинфекции вырос примерно на 30% по сравнению с первоначальными показателями в начале марта», - рассказывает Якуб Градиский, представитель компании Tereos TTD, которая является крупнейшим производителем биоэтанола в Чешской Республике.

Перепрофилирование компании связано не только с пандемией коронавируса, но и с тем фактом, что стоимость и спрос на биотопливо за последние недели резко снизился, в то время как в начале введения чрезвычайного положения в Чехии наблюдалась острая нехватка дезинфекции. Кроме того, обеим компаниям не пришлось останавливать производство, сокращать или увольнять сотрудников.

Фото: ЧТК/Glück DaliborФото: ЧТК/Glück Dalibor По этой же причине свой профиль временно сменила вторая крупная компания Ethanol Energy, которая входит в группу Agrofert. «В соответствии с положением ны рынке, мы в значительной степени ограничили производство на экспорт и специализируемся на внутренний рынок. Засчет снижения расхода объема топлива у наших подрядчиков, мы смогли без проблем и каких-либо негативных последствий сократить производство биотоплива и перепрофилироваться на производство биоэтанола», - описан новый режим работы на заводах Радован Смитка, коммерческий директор компании Ethanol Energy.

По данным министерства сельского хозяйства, на данный момент в Чехии имеется достаточное количество биоэтанола для производства дезинфицирующих средств, самих производителей на данный момент насчитывается более десяти. Наиболее распространенным является Anti-Covid - жидкое дезинфицирующее средство, предназначенное главным образом для дезинфекции рук и приготовленное по формуле Всемирной организации здравоохранения WHO. Основным сырьем для дезинфекции является безводный этанол или биоэтанол, в который добавляются перекись водорода, дистиллированная вода и глицерин. Для производства Anti-Covid необходимо получить разрешение министерства здравоохранения и сельского хозяйства, а процесс изготовления и поставки контролируются министерством промышленности и торговли.

Ирина Ручкина
07-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Pixabay, Public Domain

«Ты заслуживаешь пулю в лоб!» – Полиция Чехии занялась проверкой угроз в адрес инфицированного

Карел Е., один из жителей окрестностей города Оломоуц, недавно убедился, что за все свои поступки рано или поздно человеку приходится отвечать.…
Фото: Fernando Zhiminaicela, Pixabay / CC0

Смертелен ли коронавирус для бизнеса? Чешские предприниматели о государственных субсидиях и дотациях

Чешские фирмы и индивидуальные предприниматели изо всех сил пытаются держаться на плаву в период карантина и чрезвычайного положения…
Фото: ЧТК/Гайек Ондрбей

«Местные нам рады». Патрулирование на чешской границе продолжается

Полицейские, таможенники и военнослужащие Армии ЧР вот уже несколько недель патрулируют чешскую границу, закрытую как для иностранных граждан,…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL