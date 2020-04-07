Крупнейшие производители биотоплива в ЧР перешли на изготовление дезинфекции

«В течение недели нам удалось получить все необходимые разрешения на производство дезинфекции от трех министерств и таможенников. Теперь мы можем выпускать 1,8 миллиона литров в неделю. Спрос велик, рынок дезинфекции вырос примерно на 30% по сравнению с первоначальными показателями в начале марта», - рассказывает Якуб Градиский, представитель компании Tereos TTD, которая является крупнейшим производителем биоэтанола в Чешской Республике.

Перепрофилирование компании связано не только с пандемией коронавируса, но и с тем фактом, что стоимость и спрос на биотопливо за последние недели резко снизился, в то время как в начале введения чрезвычайного положения в Чехии наблюдалась острая нехватка дезинфекции. Кроме того, обеим компаниям не пришлось останавливать производство, сокращать или увольнять сотрудников.

По этой же причине свой профиль временно сменила вторая крупная компания Ethanol Energy, которая входит в группу Agrofert. «В соответствии с положением ны рынке, мы в значительной степени ограничили производство на экспорт и специализируемся на внутренний рынок. Засчет снижения расхода объема топлива у наших подрядчиков, мы смогли без проблем и каких-либо негативных последствий сократить производство биотоплива и перепрофилироваться на производство биоэтанола», - описан новый режим работы на заводах Радован Смитка, коммерческий директор компании Ethanol Energy.

По данным министерства сельского хозяйства, на данный момент в Чехии имеется достаточное количество биоэтанола для производства дезинфицирующих средств, самих производителей на данный момент насчитывается более десяти. Наиболее распространенным является Anti-Covid - жидкое дезинфицирующее средство, предназначенное главным образом для дезинфекции рук и приготовленное по формуле Всемирной организации здравоохранения WHO. Основным сырьем для дезинфекции является безводный этанол или биоэтанол, в который добавляются перекись водорода, дистиллированная вода и глицерин. Для производства Anti-Covid необходимо получить разрешение министерства здравоохранения и сельского хозяйства, а процесс изготовления и поставки контролируются министерством промышленности и торговли.