Криогенный MEGAэксперимент

Группа MEGA – мировой лидер в области мембранных технологий. Чешские специалисты предоставляют технологии и комплексные услуги в сфере мембранных процессов, поверхностной обработки и экологических услуг. MEGA также входит в тройку крупнейших поставщиков электродиализных технологий в мире.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках рабочего визита Лубоша Новака в Саранск и мордовский Наноцентр, где его заинтересовал стартап НЦЦ «Криомилк». По итогам переговоров Лубош Новак и Дмитрий Крахин договорились выстраивать сотрудничество и дальнейшую работу на основе совместной реализации инновационного проекта «Криомилк».

Суть проекта «Криомилк» состоит в разработке технологий разделительного вымораживания кислой молочной сыворотки низкотемпературными методами. Создание установки позволит предприятиям, которые занимаются переработкой молока, снизить отходы производства и повысить качество продукции. К реализации проекта стороны договорились привлечь и другие крупные научно-технологические центры России.

Как отметил Лубош Новак, данный проект открывает большой потенциал и хорошие перспективы для предприятий пищевой отрасли. А по словам гендиректора ЦНН Дмитрия Крахина, взаимодействие российских и чешских специалистов в рамках стартапа «Криомилк» – это только начало сотрудничества, результаты которого можно будет увидеть уже в течение нескольких лет.