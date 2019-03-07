Криогенный MEGAэксперимент

Тимур Кашапов
07-03-2019
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Чешская группа компаний MEGA и Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия займутся реализацией проекта по созданию промышленной установки по переработке кислой молочной сыворотки. Соглашение подписали генеральный директор MEGA Лубош Новак и генеральный директор ЦНН Дмитрий Крахин.

Фото: МegaФото: Мega Группа MEGA – мировой лидер в области мембранных технологий. Чешские специалисты предоставляют технологии и комплексные услуги в сфере мембранных процессов, поверхностной обработки и экологических услуг. MEGA также входит в тройку крупнейших поставщиков электродиализных технологий в мире.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках рабочего визита Лубоша Новака в Саранск и мордовский Наноцентр, где его заинтересовал стартап НЦЦ «Криомилк». По итогам переговоров Лубош Новак и Дмитрий Крахин договорились выстраивать сотрудничество и дальнейшую работу на основе совместной реализации инновационного проекта «Криомилк».

Суть проекта «Криомилк» состоит в разработке технологий разделительного вымораживания кислой молочной сыворотки низкотемпературными методами. Создание установки позволит предприятиям, которые занимаются переработкой молока, снизить отходы производства и повысить качество продукции. К реализации проекта стороны договорились привлечь и другие крупные научно-технологические центры России.

Как отметил Лубош Новак, данный проект открывает большой потенциал и хорошие перспективы для предприятий пищевой отрасли. А по словам гендиректора ЦНН Дмитрия Крахина, взаимодействие российских и чешских специалистов в рамках стартапа «Криомилк» – это только начало сотрудничества, результаты которого можно будет увидеть уже в течение нескольких лет.

Тимур Кашапов
07-03-2019
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