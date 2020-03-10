Коронавирус: Raiffeisenbank Чехии обнародовал экономический прогноз

Если исходить из «сценария предполагаемых рисков», распространение Covid-19 будет продолжаться в течение трех, четырех месяцев, в течение которых будет наблюдаться в стране снижение макроэкономических показателей. Оживление экономического роста можно ожидать в третьем квартале текущего года, заявила главный экономист Raiffeisenbank Гелена Горска.

Если ситуация будет развиваться по так называемому «кризисному сценарию», то есть произойдет массовая пандемия Covid-19, что приведет к замедлению экономики всей Европы в среднем на 1,6 %, то в таком случае в Чехии можно ожидать и рецессию.

«Суть опасности коронавируса заключается в его высоком инфекционном потенциале и большой смертности среди пожилых людей и пациентов, страдающих другими серьезными заболеваниями. Паника может повлиять на экономику больше, чем сам коронавирус. На данный момент на показателях сказываются исключительно профилактические меры, а не вирус как таковой», - сообщила Гелена Горска.