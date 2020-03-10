Коронавирус: Raiffeisenbank Чехии обнародовал экономический прогноз

В связи с распространением в Европе коронавирусной инфекции, рост чешской экономики в текущем году может замедлиться до 1 - 1,5 %, считают аналитики банка Raiffeisenbank.
Если исходить из «сценария предполагаемых рисков», распространение Covid-19 будет продолжаться в течение трех, четырех месяцев, в течение которых будет наблюдаться в стране снижение макроэкономических показателей. Оживление экономического роста можно ожидать в третьем квартале текущего года, заявила главный экономист Raiffeisenbank Гелена Горска.
Если ситуация будет развиваться по так называемому «кризисному сценарию», то есть произойдет массовая пандемия Covid-19, что приведет к замедлению экономики всей Европы в среднем на 1,6 %, то в таком случае в Чехии можно ожидать и рецессию.
«Суть опасности коронавируса заключается в его высоком инфекционном потенциале и большой смертности среди пожилых людей и пациентов, страдающих другими серьезными заболеваниями. Паника может повлиять на экономику больше, чем сам коронавирус. На данный момент на показателях сказываются исключительно профилактические меры, а не вирус как таковой», - сообщила Гелена Горска.
Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки
Площадь Немцова, аллея Политковской. Новая топонимика российского посольства в Праге
Коронавирус шагает по Европе – Чехия готова к обороне
Чехословаки на стройках социализма и в зековских бараках СССР
«Неблагонадежный» талант, создавший самую красивую купюру в мире