Коронавирус пока аукнулся в экономическом плане лишь в сфере туризма

Китайцы входили в первую пятерку по посещаемости Чехии

По численности посещений граждане Китая неизменно занимали среди иностранных туристов, прибывающих в последние годы в Чехию, от третьего по пятое места. Правительство Чехии приняло 3 февраля решение о прекращении прямого авиасообщения между ЧР и КНР с воскресенья, 9 февраля.

От владельцев отелей, турбюро и туристических оффисов пока не поступали сигналы о проблемах, возникших вследствие коронавируса. "Разумеется, пока преждевременно делать заключения. Неизвестно, сколько времени это может продолжаться, и какими последствиями может обернуться для авиакомпаний", - подчеркнул глава чешской дипломатии.

По словам Петршичека, на данном этапе также сложно прогнозировать, насколько серьезно отразится на работе чешских фирм в Китае вспышка эпидемии нового коронавируса.

«Некоторые чехи, которые являются сотрудниками чешских или зарубежных компаний в Поднебесной, хотели бы вернуться домой. Другие говорят, что намерены там остаться. Правительство поэтому на текущий момент не планирует выдвигать требования в приказном порядке о возвращении чехов на родину. Это пока зависит исключительно от личного решения граждан, и не касается большинства», – сказал министр.

МИД располагает сведениями о том, что в ближайшие дни в Чехию из КНР хотели бы временно вернуться сотни чешских граждан.