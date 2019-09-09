Компания Škoda Auto начала производить батареи для электрокаров Volkswagen

Начальные объемы производства составят 150 тысяч единиц в год и в дальнейшем будут увеличены, сообщает Škoda Auto.

«В ноябре 2017 года концерн Volkswagen решил перевести в Škoda Auto производство компонентов для гибридных автомобилей plug-in, что является доказательством доверия к компании», – подчеркнул представитель «Шкоды» Михаэл Ойлеклаус.

В линию по производству батарей высокого напряжения фирма инвестировала 25,3 миллиона евро. На конвейере модули не только монтируются, но и проходят тестирование и заряжаются перед установкой на автомобиль.

На линии работает около 200 человек, а также 13 роботов с грузоподъемностью от 210 до 500 кг. В будущем аккумуляторы для электрокаров будут использоваться в моделях Superb iV, производство которых будет начата на фабрике в поселке Квасины.

