Компания Петра Келлнера покупает «Невский центр»

Самый богатый чешский бизнесмен заплатит за недвижимость в центре северной российской столицы 171 миллион евро (4,4 млрд крон).

«Мы рады, что после долгих переговоров нам удалось заключить сделку. Трансакция является следующим этапом на пути реализации стратегии компании PPF, направленной на развитие бизнеса в России», - сообщил Виталий Краснюк, директор по связям с общественностью компании PPF Real Estate Russia. Фирма в прошлом уже приобрела торговый центр «Ярмарка» в Астрахани, а также M5 Mall в Рязани.

«Невский» открылся в 2010 году, общая торговая площадь составляет 46 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день у него более 90 арендаторов. Stockmann заявила о продаже торгового центра в 2016 году. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2018 года, для этого необходимо одобрение Федеральной антимонопольной службы России.

