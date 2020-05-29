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Компания Meopta-optika планирует масштабные увольнения

Эва Туречкова
29-05-2020
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Чешская компания Meopta-optika заявила о намерении уволить 400 работников, то есть пятую часть кадрового состава.

Фото: MeoptaФото: Meopta

Свою должность покинет также генеральный директор компании Витезслав Мотька, его место займет владелец фирмы Геральд Раусниц. Причина увольнений – снижение объемов заказов на фоне пандемии коронавируса.

«Кадровые изменения приведут к более эффективной работе компании», - сообщила пресс-секретарь Meopta-optika Алена Мур.

Компания входит в число крупнейших производителей спортивных биноклей и оптических прицелов. Meopta-optika выпускает также оптическую технику военного назначения, например, приборы ночного видения.

Большая часть продукции идет на экспорт, по данным за 2018 год, на его долю приходилось 89 процентов от доходов компании. Фирма поставляет товар в пять десятков государств, на рынок Евросоюза, в США и в Израиль.

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