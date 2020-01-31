Количество самолетов в небе над Чехией за 2019 г. составило 906 тысяч единиц

Количество взлетов, посадок и совершенных перелетов в воздушном пространстве Чехии в прошлом году впервые за десять лет уменьшилось на 0,6% и составило 906 666 единиц.
Несмотря на это, прибыль государственного Управления воздушным движением за прошлый год будет выше, чем предполагаемых 100 миллионов крон, сообщил чешскому информагентству ЧТК Ян Клас, генеральный директор Управления воздушным движением (ŘLP).
Причиной уменьшения показателей за прошлый год стали проблемы, связанные с ограниченной емкостью воздушных пространств соседних государств, в основном Австрии и Венгрии, из-за чего ряд перелетов состоялся по другим маршрутам. В Чехию, в свою очередь, были перенаправлены самолеты из Германии.
За безопасностью полетов в Чехии наблюдает 237 диспетчеров, крупнейшими заказчиками являются авиакомпании Lufthansa, Wizz Air и Ryanair.
Чешский тренажер виртуальной реальности для ВВС США
Чешский биохимик изобрёл новый точный метод определения алкоголя в крови
Искусственный интеллект made in Czech Republic против болезни Паркинсона
«Индекс восприятия коррупции» – Чехия съехала вниз
90 лет назад в Праге появился первый автоматический светофор