Количество безработных в Чехии падает, а средний возраст трудящихся растет

Катерина Айзпурвит
06-08-2019
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В Чехии продолжается снижение безработицы, которая составляет всего 1,9%. По данным Чешского статистического управления, в настоящее время количество безработных упало ниже отметки 105 тысяч человек. Наоборот, число работающих жителей страны в межгодовом сравнении увеличилось на 6,7 тысяч, составив 5 миллионов 296 тысяч.

Фото: UNDP in Europe and Central Asia via Foter.com / CC BY-NC-SAФото: UNDP in Europe and Central Asia via Foter.com / CC BY-NC-SA

По данным Евростата, на конец июля безработица в Чехии оставалась самой низкой среди 28 стран Евросоюза. Второе место занимает Германия, однако там безработица превышает 3%. «Снижение количества безработных во втором квартале было вызвано не только повышением спроса на сезонных работников, но и потребностью компаний пополнить штат постоянными сотрудниками», – уверен экономист компании BDO Петр Кимличка.

При этом средний возраст наемного работника в Чехии продолжает расти. «Чешское население стареет, что отражается и на рынке труда. С 2010 г. средний возраст работника вырос на два года, превысив 43-летний рубеж», – сообщают специалисты. При этом средний возраст работающих женщин выше, чем у мужчин, что связано с перерывами в трудовом стаже на декретный отпуск.

Катерина Айзпурвит
06-08-2019
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