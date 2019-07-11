Kofola покупает фирму по продаже чая и кофе Espresso

Годовой оборот компании Espresso составляет 93 миллиона крон (3,63 миллиона евро), в ней работает 32 сотрудника. Концерн Kofola является самым большим в Чехии и одним из крупнейших в Центральной Европе производителем безалкогольных напитков. Кроме легендарной газировки Kofola, пользующейся огромной популярностью в Чехии и Словакии, компания выпускает напитки и сиропы Jupí и Jupík, энергетические напитки Semtex и газированные воды Vinea, Chito, Top Topic и Citro Cola. В прошлом году доход концерна составил 7,12 миллиарда крон, операционная прибыль – 443,7 миллиона долларов.

На своем официальном сайте компания Kofola ČeskoSlovensko опубликовала информацию, что между концерном и супругами Моравцовыми, основатели Espresso s.r.o., был подписан контракт на покупку 100% акций компании. Руководство концерна подчеркнуло, что стороны договорились не разглашать цену сделки.

Компания Espresso была основана в 2002 году. Кроме чая и кофе, она занимается распространением, например, горячего шоколада, а также продажей кофеварок, турок и заварочных чайников.

Концерн Kofola, головной офис которого находится в Остраве, имеет восемь производственных предприятий в Чехии, Польше, Словакии, Словении и Хорватии. В компании более 1800 сотрудников, 700 из них работает непосредственно в Чешской Республике. Мажоритарным владельцем концерна является компания Aetos, принадлежащая семье Самарас (основателем был Костас Самарас, чешский предприниматель родом из Греции), среди акционеров, например, Рене Мусил и Томаш Ендржейек.