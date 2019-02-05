Князья Лихтенштейн продолжают добиваться от Чехии возвращения фамильной собственности

Связь между Чехией и княжеским родом Лихтенштейн имеет глубокие исторические корни. В течение многих столетий Лихтенштейны относились к числу богатейшей аристократии, чью обширные владения находились в Чехии и Моравии. К фамильному имуществу принадлежали, помимо прочего, замки Валтице и Леднице с крупнейшим в Европе парковым комплексом, внесенным в список культурного наследия ЮНЕСКО. Его площадь составляет 283 км2; при этом вся территория карликового государства Лихтенштейн не превышает 160 км2.

Часть своего чешского имущества семья потеряла еще после Первой мировой войны, в ходе земельных реформ. Однако наиболее значительная часть собственности была конфискована в 1946 году на основании Декретов Бенеша, которыми князья Лихтенштейн объявлялись коллаборантами. Однако, по мнению историков, доказательства по этим обвинениям являются спорными – члены семьи не поддерживали нацистов и защищали евреев. Кроме того, супруга правившего в годы войны князя Франца I Эльза фон Гутманн происходила из еврейской семьи венского коммерсанта родом из Моравии.

В декабре 2018 года Фонд князя Лихтенштейн подал в двадцать шесть районных судов Чехии иск на возврат недвижимости. «Претензии касаются только тех объектов недвижимости, где в качестве владельца в кадастре указано государство», – говорится в заявлении Фонда. По словам его представителей, семья не претендует на объекты, находящиеся сегодня в собственности или аренде у частных владельцев, образовательных учреждений, отдельных населенных пунктов или церкви.

«Фонд князя Лихтенштейн, правящего князя Ханса-Адама II и другие истцы–лихтенштейнцы приняли решение поступить великодушно. Именно государство, а не населенные пункты, университеты или частные лица злоупотребили Декретами Бенеша для получения имущества Лихтенштейнов. Так называемые третьи стороны не могут и не должны нести ответственность за действия государства», – подчеркивает пресс-секретарь Фонда Михал Ружичка, который подтвердил подлинность списка имущества, попавшего в руки журналистов сайта Seznam.

Помимо Валтицкого комплекса, среди имущества, на которые претендует семья, – еще целый ряд исторических объектов, например, замок Штернберк в районе Оломоуца, который являлся фамильной собственностью Лихтенштейнов с конца XVII века. В иске также указано около 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. «Наряду со Шварценбергами, это была семья с самыми обширными владениями на чешской территории. Их центр находился в Моравии, однако Лихтенштейнам принадлежала собственность также в Силезии и в Чехии. Однако, по сути, это было моравское аристократическое семейство», – поясняет историк Вацлав Горчичка.

Послевоенная конфискация имущества долгое время остается предметом спора между Чехословакией, а затем и Чехией, и княжеством Лихтенштейн. Судебные процессы по этому делу длятся много лет. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены только в 2009 году.