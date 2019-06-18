Китайский акционер ставит будущее Smartwings под угрозу

Эва Туречкова
18-06-2019
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Китайский владелец 49,92-процентного пакета акций чешского бюджетного перевозчика Smartwings отказал авиакомпании в увеличении уставного капитала, поставив тем самым под угрозу будущее фирмы.

Фото: Bene Riobó, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Фото: Bene Riobó, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Приток финансов должен был компенсировать значительные убытки, связанные с временным запретом на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX, которые представляют треть воздушного флота Smartwings.

Увеличение уставного капитала обсуждалось на двух собраниях акционеров в апреле и мае текущего года. «В ходе первой встречи представитель China lnternational Group Corporation воздержался от голосования, а на вторую вообще не явился», - сообщила чешскому экономическому изданию «E15» пресс-секретарь Smartwings Владимира Дуфкова.

«Это - серьезная проблема. Экономическая ситуация компании ухудшилась явно не по вине самого перевозчика. То ли у китайцев не хватает средств, то ли они не хотят их выделять, допуская при этом возможность ликвидации компании. В таком случае не очень понятно, зачем они ее покупали», - говорит аналитик банка J&T Милан Ваничек.

Чешский инвестор Unimex Group откликнулся на просьбу Smartwings, подтвердила Дуфкова.

Эва Туречкова
18-06-2019
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