Киловатты про запас

При строительстве объекта была использована технология Siemens Energy Storage (SIESTORAGE) компании Siemens, а также системы управления, литий-ионные аккумуляторные батареи, распределительные щиты, инверторы, трансформаторы, автономное питание и другие вспомогательные системы немецкого производства. Хранилище помещается в трех контейнерах под открытым воздухом.

Энергохранилище C-Energy является крупнейшим в Чешской Республике. За рубежом, впрочем, функционируют гораздо более мощные хранилища, например, в Пфреймде (Германия) в 2018 году был сдан в эксплуатацию аналогичный объект мощностью 13 МВт.

Как отмечают в C-Energy, уникальность хранилища в Плана над Лужницей заключается, главным образом, в том, что оно построено рядом с действующей электростанцией, что обеспечит сглаживание спроса и предложения. Возможность батарей реагировать на запрос менее чем за секунду делает их идеальными для этой задачи.

Исполнительный директор Ассоциации по аккумулированию энергии и аккумуляторов AKU-BAT CZ Ян Фоусек подчеркнул, в течение следующих двух лет в Чешской Республике могут быть построены десятки подобных объектов. «Уже в этом году на территории электростанции в Тушимице будет сдано в эксплуатацию энергохранилище мощностью 4 МВт», - напомнил он.