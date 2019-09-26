Киловатты про запас

Тимур Кашапов
26-09-2019
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Энергетическая группа C-Energy официально запустила аккумуляторное хранилище электроэнергии в окрестностях Плана над Лужницей. Общий объем инвестиций составил 70 млн крон (2,4 млн евро). Хранилище мощностью 2,5 МВт стало крупнейшим в Чешской Республике.

Фото: SiemensФото: Siemens

При строительстве объекта была использована технология Siemens Energy Storage (SIESTORAGE) компании Siemens, а также системы управления, литий-ионные аккумуляторные батареи, распределительные щиты, инверторы, трансформаторы, автономное питание и другие вспомогательные системы немецкого производства. Хранилище помещается в трех контейнерах под открытым воздухом.

Энергохранилище C-Energy является крупнейшим в Чешской Республике. За рубежом, впрочем, функционируют гораздо более мощные хранилища, например, в Пфреймде (Германия) в 2018 году был сдан в эксплуатацию аналогичный объект мощностью 13 МВт.

Как отмечают в C-Energy, уникальность хранилища в Плана над Лужницей заключается, главным образом, в том, что оно построено рядом с действующей электростанцией, что обеспечит сглаживание спроса и предложения. Возможность батарей реагировать на запрос менее чем за секунду делает их идеальными для этой задачи.

Исполнительный директор Ассоциации по аккумулированию энергии и аккумуляторов AKU-BAT CZ Ян Фоусек подчеркнул, в течение следующих двух лет в Чешской Республике могут быть построены десятки подобных объектов. «Уже в этом году на территории электростанции в Тушимице будет сдано в эксплуатацию энергохранилище мощностью 4 МВт», - напомнил он.

Тимур Кашапов
26-09-2019
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