Каждый чех использует в день девяносто литров воды

Катерина Айзпурвит
07-05-2019
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Несмотря на проблемы с засухой, в Чехии с каждым годом увеличивается потребление воды. В 2018 году этот показатель составил 89,2 литра на душу населения, что на 0,5 литра больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Чешское статистическое управление.

Фото: wester via Foter.com / CC BY-NC-NDФото: wester via Foter.com / CC BY-NC-ND

Самое высокое потребление воды отмечается в Праге, где этот показатель достигает 107 литров на человека в день. Самый низкий наблюдается в Злинском крае, где он ниже на 32 литра.

Хотя в начале 2000-х потребление воды по сравнению с 1990 годами существенно снизилось, начиная с 2013 года оно вновь начало расти. Указанные 89,2 литра на человека являются показателем для домохозяйств – с учетом школ, офисов и т.д. в прошлом году он составил 133,5 литра на человека в день, что почти на два литра больше, чем в 2017-м.

При этом цены на водопроводную и сточную воду постоянно растут. В 2018 году питьевая вода стоила в среднем 38,1 кроны за кубометр, без учета НДС. Стоимость сточных вод составляла 33,4 кроны. Возможности пользоваться водопроводной водой лишено более 5% населения Чехии.

Все жители страны в общей сложности потребили 370 миллионов кубических метров подземных вод. Для поверхностных вод этот показатель составил 1221 миллиона кубометров. Было отведено 1541 млн кубометров сточных вод.

Катерина Айзпурвит
07-05-2019
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