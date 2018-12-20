Казанская миссия чешского бизнеса

Татарстан имеет богатую историю экономического взаимодействия с Чехией и поддерживает с ней обширные связи. По последним данным, товарооборот между Татарстаном и ЧР в 2017 году превысил 447 млн долларов, увеличившись на 30% по сравнению с 2016 годом. При этом экспорт из Татарстана составил порядка 392,4 млн долларов, импорт – 54,9 млн. По итогам первого полугодия 2018 года объем взаимной торговли превысил 273,8 млн долларов.

Помимо заседания российско-чешской Межправкомиссии, в Казани состоялся деловой форум «Татарстан-Чехия», почти 20 чешских компаний были представлены и на специализированной выставке «Машиностроение. Металлообработка. Казань». После завершения всех мероприятий обе стороны сделали ряд важных заявлений.

В частности, Марта Новакова отметила, что самым ценным в ходе визита были «не официальные заявления, а поиск решений для совместного бизнеса», и назвала одним из важных направлений для сотрудничества – высокие технологии. «Чехия – та страна, где возникали нанотехнологии. Сейчас они активно развиваются, развивается промышленность 4.0, то есть переход на автоматизированное производство. Это те области, где существуют большие возможности интенсивного сотрудничества», - сказала Новакова.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин к перспективным проектам татарстано-чешского сотрудничества назвал привлечение потенциальных резидентов в особые экономические зоны и другие инвестиционные площадки Татарстана. «Кроме того, это сотрудничество в области строительства и энергосберегающих технологий, культуры, науки, образования, спорта и туризма», - сказал Песошин.

В свою очередь, президент РТ Рустам Минниханов указал на постоянный рост товарооборота с Чехией. «У нас также налажены и связи на межрегиональном уровне. Стратегическим партнером Татарстана является Южно-Моравский край, причем татарстанские компании инвестируют и в экономику Чехии. Совсем скоро мы откроем в Чехии предприятие по производству упаковки», - подчеркнул глава региона.