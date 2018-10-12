Картофель в Чехии подорожает. Не только из-за погодных сюрпризов

Импортный картофель в чешских магазинах розничной торговли начнут продавать тогда, когда иссякнут запасы отечественных сортов.

«В связи с этим стоимость картошки несколько повысится, однако в целом ее дефицита на чешском рынке не будет», - сообщил М. Хлан.

Аналогичная ситуация сложилась также в Германии и Великобритании, которые являются крупными производителями этой важнейшей сельскохозяйственной культуры. По мнению Чешского союза производителей картофеля, стоимость, по которой потребители обычно покупают эти питательнее клубни, может зимой повыситься на 30%. В настоящее время килограмм обходится примерно в 16 крон (около 60 евроцентов).

Минсельхоз требует увеличения площади посевных

Государство поддерживает отрасль картофелеводства. Помимо прочего, при помощи финансовой поддержки производства уязвимых сельскохозяйственных культур, размер которой ежегодно составляет 135 миллионов крон. Mинистерство сельского хозяйства считает целесообразным, чтобы до 2030 года площадь посевных картофеля увеличилась в общей сложности до 27000 гектаров.

В последние годы чехи потребляют около 70 кг картофеля в год на душу. По сравнению с 90-ми гг. уровень потребления продукта, которые многие считают «вторым хлебом», сократился.