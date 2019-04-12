Картофель на вес золота

По данным Чешского союза производителей картофеля, в начале апреля картофель в магазинах продавался по цене от 14 до 18 крон за кг. Встречаются и цены свыше 20 крон, в основном на расфасованную продукцию. Картофель чешских производителей фактически уже распродан, большая его часть импортируется, уточнил председатель союза Йозеф Краличек:

«Не спасает даже то, что по сравнению с 1990-ми гг. уровень потребления продукта, который многие называют «вторым хлебом», сократился. Сегодня чехи потребляют около 70 кг картофеля в год на душу населения по сравнению с 90 кг в конце прошлого века», - говорит Краличек. Улучшения ситуации следует ожидать ближе к концу мая, когда на прилавках появится новый урожай, утверждает он.

Анатомия роста

Председатель Аграрного союза Мартин Пиха утверждает, что нынешнее подорожание не носит системного характера, а связано с прошлогодним неурожаем, вызванным засухой и аномально высокой температурой воздуха. В 2017 году в Чехии было собрано свыше 820 тыс. т картофеля, в 2018-м производство упало более чем на 15%.

«Нельзя, впрочем, отрицать, что Чешская Республика сильно зависит от импортного картофеля, в том числе из-за сокращения внутреннего производства. Следствием неблагоприятных погодных условий, которые случаются все чаще и которые стали причиной истощения запасов и роста цен в текущем году, является дальнейшее развитие уязвимости страны. Картофель также является трудоемкой культурой, и все меньше и меньше людей хотят выполнять эту работу. Поэтому фермеры часто предпочитают переходить на менее трудоемкие культуры со стабильным урожаем, такие как рапс», - отметил он.

Член комитета по сельскому хозяйству Палаты депутатов Маргита Балаштикова напоминает, что сельское хозяйство напрямую зависит от климатических условий. Поэтому и существуют такие колебания цен на продукты питания. А Томаш Майер с Факультета бизнеса и экономики Чешского сельскохозяйственного университета считает, что повышение стоимости картофеля связано с тем, что фермеры компенсируют убытки прошлых лет.

«Винить в росте цен аграриев не следует, так как они оказывают минимальное влияние на конечную стоимость, причем их деятельность требует огромных первоначальных вложений в сложной для прогнозирования ситуации. Фермер не знает, какой будет погода через год, два, пять лет, какими будут цены. Аграрии вынуждены принимать решение на основании интуиции, причем покинуть сектор практически невозможно», - отмечает специалист.

В качестве единственного способа противостоять влиянию транснациональных корпораций, которые в основном и определяют стоимость овощей на прилавках, Майер называет объединение фермеров. Мартин Пиха, в свою очередь, выступает за сокращение объемов продовольственных товаров, которые продаются по скидке: «Я не призываю их отменить, отмечаю лишь, что сегодня около 60% продуктов питания продается по скидкам. Всем заинтересованным сторонам нужно сесть за стол переговоров и договариваться, убежден, что это будет интересно и ритейлерам, ситуацию которых я бы сравнил с заколдованным кругом, из которого они не могут выйти».

Пиха выступил и за то, чтобы государство приняло закон, согласно которому корпорации раскрывали бы размер маржи отдельных звеньев производственной вертикали. Согласна с главой Аграрного союза Маргита Балаштикова, по мнению которой, «пора узнать, какова реальная наценка на продукты питания и кто больше всего зарабатывает на этом». «Мы должны сделать то же, что и другие страны – начать регулировать размер маржи в данной сфере, чтобы фермеры могли быть уверены, что у их бизнеса есть перспективы», - говорит парламентарий.

В поисках независимости

Параллельно с этим необходимо принимать меры по обеспечению продовольственной независимости Чехии. «Наша страна должна стать самодостаточной во всех основных продуктах питания, тогда мировая ценовая политика не оказывала бы на нас такое влияние. Таким образом мы обезопасим себя и от дешевых продуктов питания из Германии и Польши, субсидируемых из бюджета, с которыми отечественное производство не может конкурировать», - уверена Балаштикова.

Считается, что продовольственная безопасность страны предполагает уровень самодостаточности по жизненно важным продуктам не ниже 80%, уточняет экс-глава Аграрной палаты ЧР Ян Велеба: «Было время, когда ЧР полностью обеспечивала себя продовольствием, эти времена уже не вернутся. Сейчас чешская продовольственная самодостаточность в среднем составляет 65%, что является очень низким показателем. Поднять его невозможно без политической поддержки».

В этой связи в Минсельхозе сообщили, что государство намерено поддерживать не только отрасль картофелеводства, а сельское хозяйство в целом. «В частности, за счет финансовой поддержки производства уязвимых сельскохозяйственных культур, размер которой ежегодно составляет 135 млн крон (5,2 млн евро). Министерство сельского хозяйства считает целесообразным, чтобы до 2030 года площадь посевных картофеля увеличилась в общей сложности до 27 тыс. гектаров», - говорится в ответе ведомства на запрос «Радио Прага».

По мнению специалистов, одним из вариантов решения сложившейся ситуации может стать увеличение эффективности перерабатывающей промышленности, расширение фермерских рынков и реализация сельскохозяйственной продукции посредством онлайн продаж. «Стратегическая продовольственная самодостаточность страны, однако, касается не только непосредственно производства продуктов питания и их потребления. Необходимо также сохранить производственный потенциал в долгосрочной перспективе, а именно запасы воды, пригодные для возделывания сельскохозяйственные угодья, и квалифицированных специалистов», - подчеркнули в Ассоциации частных фермеров ЧР.