Каршеринг в Чехии: рост вопреки пандемии

«Многие клиенты практически одномоментно перестали пользоваться нашими услугами. Сокращение спроса составило около 50%, - объясняет Роман Филип, председатель Чешской ассоциации компаний каршеринга (ЧАКК). - Однако в сфере общественного транспорта столкнулись с еще большими проблемами, у некоторых игроков сокращение спроса достигло 90%. Из-за страха заражения вирусом люди пересели с автобусов, трамваев и метро на автомобили. По предварительным данным, уже в апреле в нашем сегменте был зафиксирован рост показателей по всем направлениям деятельности, выросло и количество корпоративных клиентов».

После окончания острой стадии кризиса каршеринг должен быстро восстановиться и занять еще большую долю на рынке, убежден Филип: «Так как каждый будет искать способы сэкономить и сократить расходы. Гибкость предлагаемых нами услуг обеспечит такую возможность. Еще одним нашим преимуществом станет расширение возможностей и доступности каршеринга в период, когда производство новых автомилей фактически остановлено».

По мнению главы ассоциации ЧАКК, рост интереса к каршерингу следует ожидать, прежде всего, в больших городах, таких как Прага и Брно, где меняется отношение населения к индивидуальному транспорту. Оптимизм официальных представителей отрасли разделяют и отдельные компании.

В частности, сервис каршеринга Anytime (запущен в России в 2012 году, сейчас также работает в Алмате и Минске) опубликовал план по расширению чешского автопарка до конца 2020 года с 200 до 500 автомобилей. Кроме того, в ближайшие годы Mikro Kapital Group, которой принадлежит компания, планирует инвестировать в развитие рынка каршеринга Чехии до 30 млн евро.