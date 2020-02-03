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Карловы Вары инвестируют в ремонт колоннад десятки миллионов

Эва Туречкова
03-02-2020
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Вслед за реконструкцией «Императорских лазней», в понедельник в Карловых Варах начались восстановительные работы на «Садовой колоннаде». Стоимость реконструкции составит 8,9 млн крон без НДС.

Фото: Барбора НемцоваФото: Барбора Немцова

Для туристов прогулочная терраса снова откроется во второй половине июня, обещают местные власти. В настоящее время проводится техническая экспертиза чугунных деталей колоннады, некоторые придется заменить.

Садовая колоннада сохранилась от двухмаршевой крытой прогулочной веранды «Бланенского павильона» – концертного ресторана, построенного в нынешнем парке Дворжака в 1880 – 1881 гг. карловарским строителем Йозефом Вальдертом по проекту известных венских архитекторов Фельнера и Гельмера. Во время последней реконструкции 200-2002 гг. был на колоннаду выведен Змеиный источник.

До конца 2020 года закроется на реконструкцию также «Млынска колоннада», возведенная в 1893 году, которую поддерживают 124 коринфские колонны. Стены колоннады украшают аллегорические барельефы, а балюстраду верхней террасы – скульптурные изображения двенадцати месяцев.

Реконструкция этой архитектурной жемчужины обойдется Карловым Варам куда дороже – по предварительным оценкам в 78,6 млн крон. Часть работ будет оплачена за счет государственных субсидий.

Эва Туречкова
03-02-2020
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