Карловы Вары готовятся к открытию курортного сезона

В центре города полным ходом идут работы по уборке улиц и набережной реки Тепла. «Мы должны все успеть. Пока еще не закончена уборка и облагораживание территории между отелем Windsor и театром. Там необходимо вымыть проезжую часть. Мы заканчиваем мыть фонари, так что все будет сделано вовремя», – сообщила журналистам мэр крупнейшего курортного города Чехии Андреа Пфеффер-Ферклова.

Начало каждого нового сезона становится горячим временем для городского Управление курортных парков (SLP). По словам его директора Мирослава Кучеры, высаживание декоративных цветов должно проводиться с учетом погоды. «В этом году погода похожа на ту, что была в прошлом году, так что луковичные растения, прежде всего нарциссы, уже отцвели. Однако у нас есть некоторые виды, которые расцветают позже. Их мы стараемся сажать глубже, чтобы они цвели в начале курортного сезона», – объясняет Мирослав Кучера. Однолетние растения карловарские садовники высадят уже во второй половине мая, чтобы они не погибли от холода.

Открытие сезона 2019 года омрачает аварийное состояние Гейзерной колоннады (Vřídelní). В этом году, как и в прошлом сезоне, она не будет полностью открыта, и территория рядом с колоннадой не будет использоваться даже в дни проведения Международного карловарского кинофестиваля. Посетители смогут попасть на колоннаду, однако никаких дополнительных объектов для фестиваля там установлено не будет, чтобы не перегружать фундамент постройки.

Карловы Вары в Западной Чехии известны своей горячей минеральной водой. На поверхность выходят двенадцать целебных источников с температурой от 30 до 72 градусов Цельсия. Минеральные воды Карловых Вар используются главным образом для питьевого лечения и ванн. Населенный пункт рядом с источником «Вржидло» появился еще в середине XIV века.