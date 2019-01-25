Канал Дунай – Одра. Без Эльбы?

Разговоры о строительстве речного канала, соединяющего Дунай с Одрой и Эльбой, ведутся давно. Согласно последним заявлениям Министерства транспорта, ведомство задумывается над «минималистским вариантом» проекта.
Если исключить из планов Эльбу, можно сэкономить 300 миллиардов крон (12 млрд евро), сообщили представители Центральной комиссии Минтранспорта. Указанная сумма превышает предполагаемые расходы на сооружение судоходной магистрали между Дунаем и Одрой, которые оцениваются в 283 миллиарда крон.
Против строительства канала, вне зависимости от того, соединит ли он две реки или три, выступают экологи – по их мнению, возведение нового судоходного пути пагубно сказалось бы на экосистеме Центральной Европы, а также нарушило бы водный режим указанных рек. Как говорит Ян Пинёс из организации Duha, Чехии не нужны водные магистрали, страна располагает густой железнодорожной сетью.
Отказ от строительства ответвления в направлении Эльбы подверг критике председатель транспортного отдела Торговой палаты Эмануэл Шип. «Такое решение должны принимать не мы, а будущие поколения», - считает Шип.
За проект ратует также Иржи Астер, представитель Отдела водного транспорта Ассоциации транспорта ЧР, по мнению которого соединение Эльбы с Дунаем и Одрой привело бы к резкому увеличению объемов речных перевозок.