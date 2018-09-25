Как вдохнуть жизнь в опустевшие замки?

Лорета Вашкова
25-09-2018
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Многих путешественников в Чехию привлекает возможность полюбоваться уникальными достопримечательностями, в том числе замками, служившими сокровищницами и крепостями. Однако если к Kaрлштейну, Конопиште и други м звездным памятникам старины готовы выстраиваться очереди туристов, две сотни их собратьев практически брошены на произвол судьбы. Недавно чехи с удивлением узнали, что на территории страны находится 201 опустевший замок. Причем многие из них пришли в запустение и продолжают далее разрушаться, несмотря на наличие владельцев.

Иллюстративное фото: Gortyna, CC BY-SA 3.0Иллюстративное фото: Gortyna, CC BY-SA 3.0

К их стенам проявляют интерес разве что воры, высматривающие, где что плохо лежит, и бездомные, которые иногда селятся на жилплощади бывших аристократов. Они разводят там в холодное время костры, что иногда приводит к пожарам. Сохранению культурного наследия страны не способствуют и затянувшиеся судебные споры, фигурантом которых часто выступает государство, информировала газета Právo.

«Администрации городков не видят в небольших замках и дворцовых постройках потенциал, не знают, что с ними делать, при этом общая площадь таковых - очень внушительна. Люди, увы, склонны скорее покупать новое, чем ремонтировать старое», – сетует инициатор инициативы Prázdné domy («Пустые дома» ) Петр Земан. Не многие следуют примеру поселка Звестов Бенешовской области, администрация этого населенного пункта вот уже третий год стремится спасти от разрушения старый замок.

База данных Prázdné domy ("Пустые дома")

Иллюстративное фото: Барбора НемцоваИллюстративное фото: Барбора Немцова В рамках упомянутой инициативы возникла уникальная база данных Prázdné domy, где можно почерпнуть сведения о неиспользуемых зданиях на всей территории Чешкой Республики. В том числе данные о их владельцах, нередко с драматичной биографией, и узнать о возможности их приобретения. База постоянно расширяется, в настоящее время в ней сосредоточена информация о почти 1200 объектах – домах, замках, индустриальных (промышленных) объектах. По мнению Петра Земана, небольшие замки и другие строения могли бы после реконструкции служить в качестве пансионатов, домов отдыха, врачебных участков и т.д.

По информации сервера Prázdné domy, в Чехии сохранились и замки, опустевшие сразу после окончания Второй мировой войны и потерявшие свое предназначение. Они ветшают уже 70 лет. Такая же участь постигла замок Когоут в Есеницкой области, пустующий с 1945 года. После "бархатной" революции он перешел в собственность города Яворник, однако вопрос этой ветшающей исторической постройки так и не был решен местной администрацией.

«Власти некоторых городков стыдятся таких живых укоров. Когда мы обращаемся к конкертным градоначальникам с просьбой предоставить нам спосик ветшающих объектов, нам отвечают, что таковых у них нет. Мы же точно осведомлены о том, что администрации являются владельцами годами пустующих построек», сообщил П. Земан.

Лорета Вашкова
25-09-2018
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