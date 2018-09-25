Как вдохнуть жизнь в опустевшие замки?

К их стенам проявляют интерес разве что воры, высматривающие, где что плохо лежит, и бездомные, которые иногда селятся на жилплощади бывших аристократов. Они разводят там в холодное время костры, что иногда приводит к пожарам. Сохранению культурного наследия страны не способствуют и затянувшиеся судебные споры, фигурантом которых часто выступает государство, информировала газета Právo.

«Администрации городков не видят в небольших замках и дворцовых постройках потенциал, не знают, что с ними делать, при этом общая площадь таковых - очень внушительна. Люди, увы, склонны скорее покупать новое, чем ремонтировать старое», – сетует инициатор инициативы Prázdné domy («Пустые дома» ) Петр Земан. Не многие следуют примеру поселка Звестов Бенешовской области, администрация этого населенного пункта вот уже третий год стремится спасти от разрушения старый замок.

База данных Prázdné domy ("Пустые дома")

В рамках упомянутой инициативы возникла уникальная база данных Prázdné domy, где можно почерпнуть сведения о неиспользуемых зданиях на всей территории Чешкой Республики. В том числе данные о их владельцах, нередко с драматичной биографией, и узнать о возможности их приобретения. База постоянно расширяется, в настоящее время в ней сосредоточена информация о почти 1200 объектах – домах, замках, индустриальных (промышленных) объектах. По мнению Петра Земана, небольшие замки и другие строения могли бы после реконструкции служить в качестве пансионатов, домов отдыха, врачебных участков и т.д.

По информации сервера Prázdné domy, в Чехии сохранились и замки, опустевшие сразу после окончания Второй мировой войны и потерявшие свое предназначение. Они ветшают уже 70 лет. Такая же участь постигла замок Когоут в Есеницкой области, пустующий с 1945 года. После "бархатной" революции он перешел в собственность города Яворник, однако вопрос этой ветшающей исторической постройки так и не был решен местной администрацией.

«Власти некоторых городков стыдятся таких живых укоров. Когда мы обращаемся к конкертным градоначальникам с просьбой предоставить нам спосик ветшающих объектов, нам отвечают, что таковых у них нет. Мы же точно осведомлены о том, что администрации являются владельцами годами пустующих построек», сообщил П. Земан.