Как привлечь молодых врачей в проблемные регионы?

«Мы верим, что это может послужить достаточной мотивацией для медиков. У нас нет каких-либо других средств для того, чтобы повысить трудовую мотивацию молодых специалистов без необходимости прибегать к такой практике трудоустройства как работа по целевому распределению»,

— отметил министр здравоохранения Войтех Адам.

Минздрав одновременно намеревается обязать врачей, которые будут получать более высокую зарплату по сравнению со своими коллегами в более благополучных с точки зрения обеспечения кадрами регионах, остаться некоторое время после аттестации в Чешской Республике. В настоящее время ведомством рассматриваются варианты обязательств перед отечественными работодателями на протяжении от пяти до десяти лет.

Интерес врачей к трудоустройству за границей снижается

При этом готовность покинуть родные пенаты ради работы среди чешских медработников в последние годы снижается. В то время как в 2015 году в опросе HealthCare Institute 53 % врачей признались, что планируют уехать работать за рубеж, а именно в соседнюю Германию, годом позже число озвучивших аналогичные намерения сократилось до 39 %. В 2017 году работать за границей собирались 29% медиков, а в 2018 году, согласно данным последнего опроса, уже менее 24 процентов.

Уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в последнее время растет. Средняя зарплата-брутто врача в Чехии в прошлом году повысилась до 77 596 крон, медсестры зарабатывают свыше 38 тысяч крон – в обоих случаях, однако, с учетом переработки.