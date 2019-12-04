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Как привлечь молодых врачей в проблемные регионы?

Лорета Вашкова
04-12-2019
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Как остановить «утечку мозгов» и, в частности, трудовой десант врачей за границу? А также преодолеть определенные ситуации, связанные с нехваткой медицинских кадров в проблемных регионах? Министерство здравоохранения Чехии разработало план, позволяющий предложить врачам, которые согласятся работать, например, в Устецком и Карловарском районах, ежемесячную зарплату до 60 тысяч крон (2353 евро).

Фото: Pixabay/ Darko Stojanovic CC0Фото: Pixabay/ Darko Stojanovic CC0

«Мы верим, что это может послужить достаточной мотивацией для медиков. У нас нет каких-либо других средств для того, чтобы повысить трудовую мотивацию молодых специалистов без необходимости прибегать к такой практике трудоустройства как работа по целевому распределению»,

— отметил министр здравоохранения Войтех Адам.

Минздрав одновременно намеревается обязать врачей, которые будут получать более высокую зарплату по сравнению со своими коллегами в более благополучных с точки зрения обеспечения кадрами регионах, остаться некоторое время после аттестации в Чешской Республике. В настоящее время ведомством рассматриваются варианты обязательств перед отечественными работодателями на протяжении от пяти до десяти лет.

Интерес врачей к трудоустройству за границей снижается

При этом готовность покинуть родные пенаты ради работы среди чешских медработников в последние годы снижается. В то время как в 2015 году в опросе HealthCare Institute 53 % врачей признались, что планируют уехать работать за рубеж, а именно в соседнюю Германию, годом позже число озвучивших аналогичные намерения сократилось до 39 %. В 2017 году работать за границей собирались 29% медиков, а в 2018 году, согласно данным последнего опроса, уже менее 24 процентов.

Уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в последнее время растет. Средняя зарплата-брутто врача в Чехии в прошлом году повысилась до 77 596 крон, медсестры зарабатывают свыше 38 тысяч крон – в обоих случаях, однако, с учетом переработки.

Лорета Вашкова
04-12-2019
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