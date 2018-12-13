JOB AIR Technic «улетает» из Ульяновска

Меморандум о создании современного специализированного ангарного комплекса для технического обслуживания и ремонта воздушных судов был подписан 22 ноября 2017 года главой компании «Т1» Мухарбеком Аушевым и генеральным директором JOB AIR Technic Даниелем Барчем в присутствии президента Чешской Республики Милоша Земана в ходе его официального визита в Россию. Реализация проекта шло в соответствии с планом, но в апреле 2018 года в руководстве JOB AIR Technic произошли кадровые перестановки: вместо Даниэла Барча пост гендиректора занял Алеш Квидера.

Осенью в интервью чешским СМИ Квидера сообщил о кризисе на рынке ремонтных работ воздушных судов, который непосредственно коснулся JOB AIR Technic. В результате фирма столкнулась с финансовыми трудностями, сократила персонал, количество поставщиков, параллельно приняв решение отказаться от российского проекта.

«Проект в Ульяновске прекращен. Он нежизнеспособен, на уровне владельцев не было согласия, поэтому он закрылся», - объяснил Алеш Квидера. Как сообщает ulbusiness.ru, проблемы с реализацией проекта возникли и у российской стороны. Компания «T1» подавала заявку на получение кредита в 2,5 млрд рублей (около 31 млн евро), но переговоры окончились безуспешно.

JOB AIR Technic, тем не менее, не собирается покидать российский рынок. «В России ремонтные авиамастерские не имеют всей необходимой сертификации для Западной Европы, поэтому «Аэрофлот» пользуется нашими услугами. Российская авиакомпания надеется на рост авиаперевозок в Азии, а это значит, что самолеты нужно будет кому-то обслуживать».

