Из-за коронавируса Škoda Auto грозят перебои с поставкой автомобильных деталей, производимых в Китае

Распространение коронавируса может негативно отразиться на поставках деталей и иных комплектующих, производимых для чешской автомобильной фирмы Škoda Auto в Китае. О существующих опасениях у руководства фирмы информационному агентству ČTK рассказал глава отдела коммуникации Škoda Auto Томаш Котера.
Отсутствие деталей, изготовленных подрядчиками из Поднебесной, может помешать работе сразу нескольких заводов, выпускающий разные модели «Шкода». Более конкретной информации Томаш Котера не предоставил.
В прошлом году, согласно опубликованным данным, Škoda Auto поставила на мировой рынок 1,24 миллиона машин. Свои машины фирма монтирует на трех заводах в Чешской Республике, а также на собственных конвейерах в Китае, России и в Словакии. В Алжире и в Индии машины «Шкода» выпускаются на заводах, входящих в концерн Volkswagen. В Казахстане и Украине Škoda Auto сотрудничает с местными партнерскими фирмами.
Машины «Шкода» представлены на рынках более 100 государств мира. На заводах Škoda Auto трудоустроено почти 39 тысяч человек, непосредственно в Чехии в выпуске продукции компании занято почти 34 тысячи сотрудников.
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