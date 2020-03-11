Из-за коронавируса Škoda Auto грозят перебои с поставкой автомобильных деталей, производимых в Китае

Отсутствие деталей, изготовленных подрядчиками из Поднебесной, может помешать работе сразу нескольких заводов, выпускающий разные модели «Шкода». Более конкретной информации Томаш Котера не предоставил.

В прошлом году, согласно опубликованным данным, Škoda Auto поставила на мировой рынок 1,24 миллиона машин. Свои машины фирма монтирует на трех заводах в Чешской Республике, а также на собственных конвейерах в Китае, России и в Словакии. В Алжире и в Индии машины «Шкода» выпускаются на заводах, входящих в концерн Volkswagen. В Казахстане и Украине Škoda Auto сотрудничает с местными партнерскими фирмами.

Машины «Шкода» представлены на рынках более 100 государств мира. На заводах Škoda Auto трудоустроено почти 39 тысяч человек, непосредственно в Чехии в выпуске продукции компании занято почти 34 тысячи сотрудников.