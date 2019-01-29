Из Праги в Усти-над-Лабем - за 25 минут

Проектировщики отказались от первоначальной идеи проложить путь в обход города.

Таким образом, из Усти-над-Лабем в Прагу можно будет добраться за 25 минут. Время, проведенное в пути, сократится наполовину, сообщил мэр города Петр Недведицки.

Весь маршрут Прага - Дрезден поезда будут проходить за час.

Стоимость высокоскоростной магистрали оценивается в пять миллиард евро (129 млрд крон). Проект предусматривает также строительство туннеля под хребтом Крушных гор протяженностью в 26 км.

Начало работ запланировано на 2030 год.