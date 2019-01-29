Из Праги в Усти-над-Лабем - за 25 минут

Эва Туречкова
29-01-2019
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Маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить чешскую столицу с немецким Дрезденом, будет проходить через Усти-над-Лабем.

Иллюстративное фото: Reinhold Möller, CC BY-SA 4.0Иллюстративное фото: Reinhold Möller, CC BY-SA 4.0 Проектировщики отказались от первоначальной идеи проложить путь в обход города.
Таким образом, из Усти-над-Лабем в Прагу можно будет добраться за 25 минут. Время, проведенное в пути, сократится наполовину, сообщил мэр города Петр Недведицки.
Весь маршрут Прага - Дрезден поезда будут проходить за час.

Стоимость высокоскоростной магистрали оценивается в пять миллиард евро (129 млрд крон). Проект предусматривает также строительство туннеля под хребтом Крушных гор протяженностью в 26 км.

Начало работ запланировано на 2030 год.

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