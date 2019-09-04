Исследование: Собственное жилье в Чехии выгодней арендованного

Антон Каймаков
04-09-2019
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Согласно результатам исследования, проведенного консалтинговой компанией Partners, проживание в собственной квартире обходится в Чехии дешевле, чем в арендованном жилье. Объемы средних ежемесячных расходов на квартплату или взносы по ипотеке, потребляемую электроэнергию, воду, тепло и различные дополнительные взносы отличаются на 1800 крон (69,2 евро).

Фото: Ann San, Pixabay / CC0 Фото: Ann San, Pixabay / CC0 При этом в арендованных квартирах чаще проживают граждане с низкими доходами. По собранным данным, расходы на жилье собственникам обходятся в 27% от общего дохода семьи. Если речь идет об аренде частной квартиры, то этот показатель составляет 37%, а в случае съема государственного или муниципального жилья – 31%. С точки зрения специалистов, идеальным является показатель расходов на жилье в объеме 30% от общего дохода семьи.

Большинство чешских граждан, согласно исследованию, отдают предпочтение проживанию в собственных квартирах и домах.

Антон Каймаков
04-09-2019
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