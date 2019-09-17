Исследование: кто они, представители низших и средних слоев населения Чехии?

Лорета Вашкова
17-09-2019
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Население Чехии в настоящее время разделено на шесть разнородных социальных групп, которые отличаются друг от друга не только по своему положению в обществе, но и по таким критериям как источники доходов. Данный вывод сделан на основе исследования, проведенного в сотрудничестве агентств MEDIAN, STEM/MARK, «Чешского Радио» и нескольких социологов.

Фото: Toy BoxФото: Toy Box

К двум категориям высшего среднего класса относится примерно треть жителей страны, к трем категориям низшего среднего класса, по мнению экспертов, - почти половина респондентов опроса. К последней из выделенных в структуре общества категорий так называемого страдающего (от экономического неравенства) класса причислены 18% опрошенных.

В исследовании, которое проводилось в июне 2019 года, приняло участие 4039 человек из 1300 населенных пунктов.

Итоги опроса были представлены на пресс-конференции представителями «Чешского Радио» и тремя социологами во вторник, 17 сентября.

Для описания социально-экономического положения многообразной совокупности групп специалисты воспользовались моделью британского исследования Great British Class Survey, проведенного по заказу службы BBC.

Высший средний класс - 34% населения

К двум слоям высшего среднего класса относится обеспеченная категория населения (22 %), для представителей которой характерны устойчивые высокие доходы и наличие определенного имущества, и наметившийся космополитический слой с меньшим размером получаемого ими дохода. К последнему принадлежат 12% жителей, имеющих сильные социальные связи, культурный капитал, со знание иностранных языков и способностью ориентироваться в цифровой сфере.

На низшем уровне среднего класса можно найти представителей рабочего слоя (14 процентов) с достаточно высоким уровнем доходов при наличии определенного имущества, однако с ограниченными социальными связями.

Категория страдающего класса - 18%

Более чем одна шестая часть населения, однако, принадлежит к низшей категории страдающего от экономического неравенства класса.

Лорета Вашкова
17-09-2019
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