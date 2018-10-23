Исследование «Coface»: Отделение Великобритании от Евросоюза поставит под угрозу чешский автопром

Результатом Brexit, по мнению «Coface», может стать и снижение ВВП Чехии на 1,4 процентного пункта. Экономический шок может негативно отразиться и в иных сферах промышленности, привести к сокращению общего количества рабочих мест и снижению потребления населения.

На каждого чешского гражданина в прошлом году приходилось 132 новых выпущенных автомобиля. Это самый высокий показатель среди стран восточной и центральной частей Европы. Успех автопрома, предупреждает «Coface», гарантированным не является. Рекордно низкие показатели безработицы и экономическая сила государства, учитывая развитие ситуации в Европе, не вечны. Чехия должна оказывать поддержку наиболее развитому сектору своей экономики, считают аналитики компании.

Великобритания является одним из самых крупных рынков, где реализуются автомобили, производимые в Чешской Республике. На ее счет приходится 7% общего объема экспортных поставок новых машин.