Ипотеки для богатых

Согласно указаниям Центробанка, объем займа каждого из клиентов не должен превышать девятикратного размера его годового дохода за вычетом налогов.

Далее предполагается, что лицо, желающее получить ипотеку, не будет тратить на оплату кредита более 45 процентов своего чистого месячного дохода.

Интерес к заключению ипотечных сделок еще по старым правилам за последние месяцы вырос на 20 – 30 процентов. Начиная с октября, банки ожидают спад. Согласно прогнозам экономистов, возможности приобрести собственное жилье, таким образом, лишаются многие молодые семьи, а также чехи, относящиеся к среднему классу.

Сложнее всего придется, в этом плане, пражанам, а также жителям Брно и Оломоуца.