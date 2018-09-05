Интернет-магазины готовятся к Рождеству, набирая новых сотрудников

Катерина Айзпурвит
05-09-2018
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До Сочельника, когда чехи традиционно дарят друг другу рождественские подарки, остается еще более 100 дней, однако онлайн-торговля уже начала готовиться к сезонному наплыву покупателей.

Фото: Pixabay, открытый источникФото: Pixabay, открытый источник Согласно последнему опросу, проведенному агентством Shoptet, 75% крупных Интернет-магазинов уже полностью готовы к рождественским праздникам. И речь тут идет не только о достаточных запасах товара, а, прежде всего, о достаточном количестве рабочих рук, которых с каждым годам из-за роста спроса требуется все больше. Так, второй по величине Интернет-магазин Чехии Mall.cz в этом году уже принял на работу 150 новых сотрудников.

Занавес поднимется в «Черную пятницу»

При этом в связи с низкой безработицей в стране онлайн-торговле все сложнее обеспечивать себя кадрами. Mall.cz начал поиск трудовых ресурсов еще. «Кампании по привлечению новых работников мы начинаем заранее, еще в период летних каникул. Пик рождественских продаж у нас начинается 23 ноября, когда наступает Black Friday», – сообщил в интервью «Чешскому Радио» пресс-секретарь Mall.cz Ян Ржезач. Напротив, ритейлер Datart только начал нанимать новых сотрудников. Однако, по словам пресс-секретаря компании Ивы Павлоусковой, в этом году сделать это будет гораздо сложнее, чем раньше. «Сезонных рабочих в магазины и на склады мы будем искать уже в сентябре и октябре, а поскольку экономика сейчас на подъеме, безработица в стране низкая, и компании переманивают друг у друга сотрудников, предлагая им более высокую оплату».

Рождественские тренинги

Иллюстративное фото: Эва ТуречковаИллюстративное фото: Эва Туречкова Крупнейший в стране онлайн-магазин Alza.cz уже сегодня проводит тренинги сотрудников на случай кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с наплывом заказов в предрождественский период. «Мы, например, вводим внутри компании в рамках тренинга учебный кризисный сценарий, чтобы затем искать наиболее эффективные пути решения, чтобы как можно лучше удовлетворить запросы наших клиентов», – сообщает компания.

Большинство крупных ритейлеров начинает распродажи уже в первый день Рождества, 25 декабря. Однако, согласно данным Shoptet, в этом году скидки не будут такими высокими, как в предыдущее годы, и их общее число будет ниже. Виной тому – рост чешской экономики, повышение зарплат и общая тенденция в стране, когда покупатели ищут более дорогой и качественный товар. Однако онлайн-магазины не подтверждают эти выводы — по их утверждению, количество скидок будет таким же, как и в прошлом году.

В витринах обычных магазинов также появятся плакаты, обещающие скидки до 80%. Однако настолько низко цены не падают — по данным компании Heureka.cz, средняя величина скидки в 2017 г. составила чуть более 20%, и только снижение цен на одежду было несколько выше.

Катерина Айзпурвит
05-09-2018
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