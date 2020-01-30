Hyundai — первый автозавод в Чехии, где начнут сборку электромобилей

Автомобильный завод Hyundai в марте начнет серийное производство электромобилей Kona Electric на своем предприятии в чешском городе Ношовице. В текущем году в Чехии будут собраны десятки тысяч этих моделей, что позволит сократить сроки поставки заказчикам в Европе. Об этом информагентству ČTK 30 января сообщил пресс-секретарь автоконцерна Павел Барвик. Hyundai таким образом станет первым предприятием в Чешской Республике, которое займется сборкой экологически чистых транспортных средств.
"На ношовицком заводе с конвейра будут сходить машины Kona Electric, предназначенные для экспорта на такие значимые европейские рынки как Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Словакия и Польша", - дополнил в четверг, 30 января, информацию Павел Барвик.
В прошлом году автозавод произвел 309500 единиц, показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 9%. Сколько машин Hyundai планирует произвести на территории Чехии в этом году, пока неизвестно. Пресс-секретарь сообщил, что с момента начала в 2018 году продаж Kona Electric спрос на эту модель превысил все ожидания.
"Повышение объема производства поможет нам удовлетворить растущий спрос. Hyundai может стать самым большим поставщиком автомобилей с нулевым уровнем эмиссий в Европе, если сумеет в 2020 году предложить свыше 80000 авто трех новых модельных линеек", - озвучил планы концерна Павел Барвик.
Ношовицкий завод является единственным предприятием Hyundai в Евросоюзе. Здесь трудоустроено около 3300 человек, еще 8700 сотрудников трудятся у партнеров завода в лице субподрядчиков. Прибыль автомобильного завода в 2018 году составила 7,22 млрд крон, превысив показатели предыдущего года на 531 миллионов, a доходы - 129,26 млрд крон.
В настоящее время в Ношовицах производят Hyundai Tucson и пять версий модели Hyundai i30. Продукция экспортируется в 69 стран мира, прежде всего в Германию, Великобританию, Россию, Испанию и Италию. Объем продаж на чешском рынке составляет лишь около 4%.
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