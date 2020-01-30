Hyundai — первый автозавод в Чехии, где начнут сборку электромобилей

Экспорт Kona Electric в Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию и другие страны

"На ношовицком заводе с конвейра будут сходить машины Kona Electric, предназначенные для экспорта на такие значимые европейские рынки как Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Словакия и Польша", - дополнил в четверг, 30 января, информацию Павел Барвик.

В прошлом году автозавод произвел 309500 единиц, показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 9%. Сколько машин Hyundai планирует произвести на территории Чехии в этом году, пока неизвестно. Пресс-секретарь сообщил, что с момента начала в 2018 году продаж Kona Electric спрос на эту модель превысил все ожидания.

"Повышение объема производства поможет нам удовлетворить растущий спрос. Hyundai может стать самым большим поставщиком автомобилей с нулевым уровнем эмиссий в Европе, если сумеет в 2020 году предложить свыше 80000 авто трех новых модельных линеек", - озвучил планы концерна Павел Барвик.

Ношовицкий завод является единственным предприятием Hyundai в Евросоюзе. Здесь трудоустроено около 3300 человек, еще 8700 сотрудников трудятся у партнеров завода в лице субподрядчиков. Прибыль автомобильного завода в 2018 году составила 7,22 млрд крон, превысив показатели предыдущего года на 531 миллионов, a доходы - 129,26 млрд крон.

В настоящее время в Ношовицах производят Hyundai Tucson и пять версий модели Hyundai i30. Продукция экспортируется в 69 стран мира, прежде всего в Германию, Великобританию, Россию, Испанию и Италию. Объем продаж на чешском рынке составляет лишь около 4%.