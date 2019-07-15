HCBV Петра Келлнера разместится на бирже Гонконга

Эва Туречкова
15-07-2019
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Группа Home Credit, мажоритарным собственником которой является PPF чешского миллиардера Петра Келлнера (91,12%), готовится вывести на биржу в Гонконге свою дочку Home Credit B.V. (HCBV). Компания подала соответствующую заявку в понедельник.

Home Credit запланировал первичное размещение акций (IPO) на осень текущего года. Компания уже выбрала банки, посредством которых будет происходить публичная продажа акций HCBV – это Citigroup, HSBC и Morgan Stanley.

Стоимость продаваемого пакета, предположительно, составит 1 миллиард долларов США (около 22,7 млрд крон), сообщило ранее агентство «Рейтер».

Группа Home Credit была основана в 1997 году и является одним из ведущих игроков на рынке потребительского кредитования. Занимается предпринимательской деятельностью в Китае, России, Казахстане, Чехии, Словакии, Индии, Индонезии, во Вьетнаме и на Филиппинах.

Эва Туречкова
15-07-2019
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