HCBV Петра Келлнера разместится на бирже Гонконга

Home Credit запланировал первичное размещение акций (IPO) на осень текущего года. Компания уже выбрала банки, посредством которых будет происходить публичная продажа акций HCBV – это Citigroup, HSBC и Morgan Stanley.

Стоимость продаваемого пакета, предположительно, составит 1 миллиард долларов США (около 22,7 млрд крон), сообщило ранее агентство «Рейтер».

Группа Home Credit была основана в 1997 году и является одним из ведущих игроков на рынке потребительского кредитования. Занимается предпринимательской деятельностью в Китае, России, Казахстане, Чехии, Словакии, Индии, Индонезии, во Вьетнаме и на Филиппинах.